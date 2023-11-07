«Тоттенхэм» остался вдевятером на 55-й минуте матча с «Челси»

«Тоттенхэм» вынужден доигрывать матч против «Челси» сразу без двух игроков.

На 33-й минуте встречи красную карточку получил Кристиан Ромеро – аргентинец схлопотал прямое удаление за опасный подкат. На этом беды «шпор» не закончились: до перерыва команда была вынуждена провести три замены (с поля ушли Мэддисон, Джонсон и ван де Вен), а во втором тайме и вовсе осталась вдевятером. На 55-й минуте был удалён Дестини Удоги, получивший второе предупреждение.

Следить за событиями матча «Тоттенхэм» – «Челси» в режиме текстовой трансляции можно на сайте LiveResult.ru. На данный момент команде Анге Постекоглу удаётся сохранить на табло равный счёт.