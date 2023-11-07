Ромеро – лидер среди игроков АПЛ по красным карточкам за последние три сезона

Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро в очередной раз увидел перед собой красную карточку.

Аргентинец был удалён на 33-й минуте проходящего сейчас матча против «Челси». Согласно данным Opta, для Ромеро это уже четвёртое удаление во всех турнирах с начала сезона-2021/22 – наибольший показатель среди всех игроков Премьер-лиги за обозначенный период.

«Тоттенхэм» вышел вперёд усилиями Деяна Кулушевски на шестой минуте встречи. На 35-й минуте Коул Палмер, реализовав пенальти, сравнял счёт. За ходом дальнейших событий матча можно следить на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция.