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Ромеро – лидер среди игроков АПЛ по красным карточкам за последние три сезона

07 Ноября 2023 • 00:02 Комментировать
Тоттенхэм
1:4
Челси
окончен

Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро в очередной раз увидел перед собой красную карточку.

Аргентинец был удалён на 33-й минуте проходящего сейчас матча против «Челси». Согласно данным Opta, для Ромеро это уже четвёртое удаление во всех турнирах с начала сезона-2021/22 – наибольший показатель среди всех игроков Премьер-лиги за обозначенный период.

«Тоттенхэм» вышел вперёд усилиями Деяна Кулушевски на шестой минуте встречи. На 35-й минуте Коул Палмер, реализовав пенальти, сравнял счёт. За ходом дальнейших событий матча можно следить на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Кристиан Ромеро ещё теги

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00:38 · Англия. Премьер-лига
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00:02 · Англия. Премьер-лига
Ромеро – лидер среди игроков АПЛ по красным карточкам за последние три сезона
06 Ноября
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