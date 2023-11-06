«Тоттенхэм» сделал три замены в первом тайме матча с «Челси»

«Тоттенхэм» сделал три замены до перерыва матча 11-го тура Английской премьер-лиги против «Челси».

На 33-й минуте Кристиан Ромеро был удалён за грубую игру, после чего Бреннан Джонсон был заменён на Эрика Дайера. Спустя две минуты Коул Палмер сравнял счёт с пенальти после раннего гола Деяна Кулушевски.

На 46-й минуте Анге Постекоглу, получивший ранее жёлтую карточку, заменил получивших травмы Микки ван де Вена и Джеймса Мэддисона на Эмерсона Рояла и Пьера-Эмиля Хёйбьерга соответственно.

К перерыву лидер турнирной таблицы английского чемпионата играет с «Челси» со счётом 1:1.