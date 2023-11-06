Почеттино: «Для «Челси» очень важно остановить Мэддисона»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о ключевом игроке «Тоттенхэма» Джеймсе Мэддисоне.

Коллектив Анге Постекоглу впечатляюще начал сезон, выиграв восемь из десяти матчей в Премьер-лиге. Ключевая роль в командных построениях «шпор» отводится полузащитнику Джеймсу Мэддисону.

«Мэддисон очень хорош, он оказывает серьёзное влияние на игру «Тоттенхэма». Для нас будет очень важно остановить его в сегодняшнем матче, поскольку мы хотим доминировать в середине поля. Преуспеть в этом нам помогут Энцо Фернандес, Конор Галлахер и Мойсес Кайседо», – заявил в интервью Sky Sports Почеттино незадолго до старта поединка.

Текстовая трансляция матча «Тоттенхэм» – «Челси» проходит на сайте LiveResult.ru.