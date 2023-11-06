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Почеттино: «Тоттенхэм» заслуженно добивается успехов в текущем сезоне»

06 Ноября 2023 • 23:00 Комментировать
Тоттенхэм
1:1
Челси
1 2.30 X 3.60 2 3.20
1-й тайм

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино считает закономерными недавние достижение «Тоттенхэма».

«Шпоры» уверенно начали сезон под руководством Анге Постекоглу, набрав 26 очков после десяти туров Премьер-лиги. В случае победы в сегодняшнем матче с «Челси» команда вернётся на первое место.

«Конечно, «Тоттенхэм» очень хорош, поэтому нам будет трудно. Команда заслуженно забралась так высоко в таблице, в ней собраны отличные игроки, которыми руководит прекрасный тренер. Придётся нелегко, но мы сосредоточены на себе и намерены показать свой лучший футбол», – высказался перед началом матча Почеттино, слова которого приводит пресс-служба «Челси».

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Тоттенхэм Челси Маурисио Почеттино Анге Постекоглу ещё теги

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