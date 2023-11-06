«Арсенал» потерял Смита-Роу на месяц

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмил Смит Роу не сможет выйти на поле в ближайших матчах.

23-летний футболист травмировал колено в поединке против «Шеффилд Юнайтед» (5:0), который состоялся в конце октября. Как сообщает журналист Джон Кросс, англичанин выбыл из строя примерно на месяц. Хавбек уже пропустил две недавние встречи «канониров» против «Вест Хэма» (1:3) и «Ньюкасла» (0:1).

В активе Эмила Смита-Роу одна результативная передача в восьми матчах за команду Микеля Артеты в текущей кампании.

8 ноября «Арсенал» примет в родных стенах испанскую «Севилью» в рамках Лиги чемпионов.