Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» потерял Смита-Роу на месяц

06 Ноября 2023 • 22:53 Комментировать
Арсенал
...
Бёрнли
11.11 18:00

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмил Смит Роу не сможет выйти на поле в ближайших матчах.

23-летний футболист травмировал колено в поединке против «Шеффилд Юнайтед» (5:0), который состоялся в конце октября. Как сообщает журналист Джон Кросс, англичанин выбыл из строя примерно на месяц. Хавбек уже пропустил две недавние встречи «канониров» против «Вест Хэма» (1:3) и «Ньюкасла» (0:1).

В активе Эмила Смита-Роу одна результативная передача в восьми матчах за команду Микеля Артеты в текущей кампании.

8 ноября «Арсенал» примет в родных стенах испанскую «Севилью» в рамках Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эмил Смит-Роу

Новости по матчу

16:38
Пети: «Я не являюсь сторонником перехода Дембеле в «Арсенал» 4
00:44
Салиба интересен двум топ-клубам – трансфер может состояться в январе
22:32
«Милан» присматривается к защитнику «Арсенала»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ БЁРНЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
47 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Челси Челси
1
1
2.46 3.50 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
23:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Для «Челси» очень важно остановить Мэддисона»
23:00 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Тоттенхэм» заслуженно добивается успехов в текущем сезоне»
22:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял Смита-Роу на месяц
22:34 · Англия. Премьер-лига
Сон рассказал, как относится к Почеттино
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
22:25 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Челси» огласили стартовые составы
22:12 · Англия. Премьер-лига
Забитцер: «Я хотел остаться в «Манчестер Юнайтед»
21:09 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх: «В «Баварии» не выполняют обещания, в «Ливерпуле» таких проблем нет»
14:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил, почему Филлипс редко выходит на поле
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на очередного игрока «Реала»
14:10 · Англия. Премьер-лига
Облак решил уйти из «Атлетико» - на вратаря есть три покупателя в АПЛ
13:26 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал главный недостаток «Ливерпуля»
12:52 · Англия. Премьер-лига
Оуэн «прошёлся» по главному тренеру «Арсенала» Артете
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Вест Хэм» следующим летом бесплатно хотят подписать хавбека «Наполи»
12:23 · Англия. Премьер-лига
День в истории: 37 лет назад Фергюсон возглавил «Манчестер Юнайтед» 1
Все новости
Рекомендуем