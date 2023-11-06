Сон рассказал, как относится к Почеттино

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился мыслями о главном тренере «Челси» Маурисио Почеттино.

Корейский футболист знаком с нынешним рулевым «пенсионеров» по совместной работе в «Тоттенхэме». Сегодня аргентинский специалист впервые встретится со своей бывшей командой с момента назначения в «Челси».

«У меня по-прежнему отличные взаимоотношения с Почеттино. Он был мне почти как отец, когда работал здесь, и его возвращение на наш стадион – важный момент. Но во время матча ни о какой дружбе речи идти не будет – нам предстоит напряжённая игра», – цитирует журналист Низаар Кинселла форварда «шпор».