«Тоттенхэм» и «Челси» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Челси», которое состоится в рамках 11-го тура Английской премьер-лиги. Михаил Мудрик останется на скамейке запасных.

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Биссума, Сарр, Мэддисон, Кулушевски, Сон, Джонсон.

Стартовый состав «Челси»: Санчес, Джеймс, Силва, Дисаси, Колвилл, Фернандес, Галлахер, Кайседо, Палмер, Стерлинг, Джексон.

Свисток о начале поединка прозвучит в 23:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.Ru.