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Гравенберх: «В «Баварии» не выполняют обещания, в «Ливерпуле» таких проблем нет»

06 Ноября 2023 • 21:09 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
11.11 17:30

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх признался, что имеет претензии к «Баварии».

Нидерландский футболист пополнил ряды немецкого гранда прошлым летом, а спустя всего год перебрался в «Ливерпуль». 21-летний игрок неоднократно признавался, что недоволен отсутствием регулярной практики в Мюнхене, в связи с чем в итоге и решил сменить обстановку.

«В «Ливерпуле» я получаю столько игровых минут, сколько и ожидал. Тренер подробно изложил мне свои планы во время переговоров, и я сразу решил, что должен перейти. Да, честно говоря, в «Баварии» не выполняли обещания так, как это делают в «Ливерпуле», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Гравенберха.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Юрген Клопп Райан Гравенберх ещё теги

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