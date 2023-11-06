Гравенберх: «В «Баварии» не выполняют обещания, в «Ливерпуле» таких проблем нет»

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх признался, что имеет претензии к «Баварии».

Нидерландский футболист пополнил ряды немецкого гранда прошлым летом, а спустя всего год перебрался в «Ливерпуль». 21-летний игрок неоднократно признавался, что недоволен отсутствием регулярной практики в Мюнхене, в связи с чем в итоге и решил сменить обстановку.

«В «Ливерпуле» я получаю столько игровых минут, сколько и ожидал. Тренер подробно изложил мне свои планы во время переговоров, и я сразу решил, что должен перейти. Да, честно говоря, в «Баварии» не выполняли обещания так, как это делают в «Ливерпуле», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Гравенберха.