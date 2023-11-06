«Тоттенхэм» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В 11-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Тоттенхэм» и «Челси».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Тоттенхэм - Челси
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Протокол игры
|(1:0) Кулушевски Деян6'
|35'Палмер Коул (1:1)
Викарио Гульельмо•Порро Педро•Ромеро Кристиан• 33'Ван де Вен Микки•Удоги Дестини• 18'Сарр Пап Матар•Биссума Ив•Кулушевски Деян•Мэддисон Джеймс•Джонсон Бреннан34' (Дайер Эрик (34') •Хын Мин Сон
06 ноября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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