Гвардиола объяснил, почему Филлипс редко выходит на поле

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему полузащитник Кэлвин Филлипс редко получает игровую практику.

«Филлипс – хороший игрок. Почему Кэлвин не выходит на поле? У меня есть Родри – это ключевой футболист команды. Но Кэлвин никогда не проявлял недовольства, он всегда усердно тренировался. Признаюсь честно, мне бы хотелось давать ему больше игрового времени», - приводит слова испанского тренера инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии 27-летний Филлипс провел четыре поединка, не отметившись результативными действиями.