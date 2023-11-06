«Манчестер Юнайтед» нацелился на очередного игрока «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба имеет вариант трудоустройства в топ-клубе английского чемпионата, рапортует Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах 31-летнего австрийца заинтересован «Манчестер Юнайтед», подыскивающий усиление в оборонительную линию. Стоит отметить, что Алаба может стать третьим игроком за последние годы, перешедшим из «Реала» в стан манкунианцев. Ранее на «Олд Траффорд» перебрались защитник Рафаэль Варан и хавбек Каземиро.

Трудовой договор Алабы с «королевским» клубом рассчитан до лета 2026 года. Трансферный ценник игрока – 40 миллионов евро.