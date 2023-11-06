Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нацелился на очередного игрока «Реала»

06 Ноября 2023 • 14:18 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба имеет вариант трудоустройства в топ-клубе английского чемпионата, рапортует Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах 31-летнего австрийца заинтересован «Манчестер Юнайтед», подыскивающий усиление в оборонительную линию. Стоит отметить, что Алаба может стать третьим игроком за последние годы, перешедшим из «Реала» в стан манкунианцев. Ранее на «Олд Траффорд» перебрались защитник Рафаэль Варан и хавбек Каземиро.

Трудовой договор Алабы с «королевским» клубом рассчитан до лета 2026 года. Трансферный ценник игрока – 40 миллионов евро.

Оценить новость
- 8
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Давид Алаба ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.11.23 в 23:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Челси Челси
2.46 3.50 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
14:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил, почему Филлипс редко выходит на поле
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на очередного игрока «Реала»
14:10 · Англия. Премьер-лига
Облак решил уйти из «Атлетико» - на вратаря есть три покупателя в АПЛ
13:26 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал главный недостаток «Ливерпуля»
12:52 · Англия. Премьер-лига
Оуэн «прошёлся» по главному тренеру «Арсенала» Артете
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Вест Хэм» следующим летом бесплатно хотят подписать хавбека «Наполи»
12:23 · Англия. Премьер-лига
День в истории: 37 лет назад Фергюсон возглавил «Манчестер Юнайтед»
12:00 · Англия. Премьер-лига
VAR отобрал пять голов у «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» в плюсе
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» обеспокоена тем, что Ленгле ещё не дебютировал за «Астон Виллу» в АПЛ
11:21 · Англия. Премьер-лига
Родри: «С приходом Доку у нас появился игрок такого профиля, которого в команде давно не было»
11:13 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Не могу врать, в «Тоттенхэме» я ощущал от фанатов больше любви, чем в «Челси»
11:11 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг восхитился игрой Магуайра
10:51 · Англия. Премьер-лига
Онана: «Иногда ты можешь проигрывать, но ты должен бороться в каждом матче»
10:41 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы смогли выиграть трофей, но перед нами стоят более высокие цели»
09:19 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Беру на себя ответственность за поражение»
Все новости
Рекомендуем