Облак решил уйти из «Атлетико» - на вратаря есть три покупателя в АПЛ

Словенский голкипер Ян Облак не хочет больше оставаться в мадридском «Атлетико». 30-летний вратарь желает получить новый вызов – у него есть варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

По данным Todofichajes, в услугах топ-вратаря заинтересованы лондонский «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Трансферная стоимость Облака оценивается в 35 миллионов евро.

Словенец выступает за «матрасников» с июля 2014 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2028 года.

В этом сезоне чемпионата Испании Ян провел 11 матчей и пропустил 11 мячей.