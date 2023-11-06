Каррагер назвал главный недостаток «Ливерпуля»

Экс-игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался касательно шансов «Ливерпуля» побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«В данный момент у «Ливерпуля» лучшая средняя линия, если проводить параллель с прошлым сезоном. Но команде по-прежнему не хватает крутого опорного полузащитника для борьбы за золото. Макаллистер – не опорник, в оборонительных действиях у Алексиса есть пробелы. Думаю, клубу нужно поработать над усилением этой позиции в январе», - передает слова эксперта Mirror.

По итогам 11 туров чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа занимают третье место в турнирной таблице.