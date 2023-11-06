Оуэн «прошёлся» по главному тренеру «Арсенала» Артете

Бывший форвард мадридского «Реала» и «Ливерпуля» Майкл Оуэн отреагировал на слова главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты после матча с «Ньюкаслом» (0:1). Испанский специалист назвал «позорным» победный гол «сорок».

«Неловкой и позорной вещью в этом зрелище было поведение Артеты. Это заявление является неподобающим для клуба уровня «Арсенала», - гласит сообщение Оуэна в социальных сетях.

После 11 туров Английской премьер-лиги «канониры» имеют в своем активе 24 балла. Лондонский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на три пункта.