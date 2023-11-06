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«Ливерпуль» и «Вест Хэм» следующим летом бесплатно хотят подписать хавбека «Наполи»

06 Ноября 2023 • 12:47 Комментировать
Наполи
...
Эмполи
12.11 14:30

Два английских клуба нацелились на полузащитника «Наполи» Пётра Зелиньски, чей контракт с командой Руди Гарсии истекает в конце сезона. По информации от Il Corriere dello Sport, «мерсисайдцы» и «молотобойцы» следующим летом хотели бы заполучить поляка на правах свободного агента.

Отметим, что Зелиньски пока далёк от продления контракта с «Наполи». Пока всё идёт к тому, что полузащитник покинет команду свободным агентом.

Напомним, минувшим летом Зелиньски был близок к переходу в Саудовскую Аравию, но сделка в последний момент сорвалась.

В нынешнем сезоне Зелиньски провёл 11 матчей в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием.

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