День в истории: 37 лет назад Фергюсон возглавил «Манчестер Юнайтед»

6 ноября 1986 года состоялось знаменательное событие в истории английского клуба «Манчестер Юнайтед». Пост главного тренера манкунианского коллектива занял легендарный Алекс Фергюсон.

Шотландский специалист проработал на посту рулевого «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» провел 1500 поединков и одержал 895 побед. Манкунианцы при Фергюсоне завоевали 38 трофеев, среди которых 13 чемпионских титулов в АПЛ и два триумфа в Лиге чемпионов.

В настоящий момент пост главного тренера команды занимает Эрик тен Хаг. Под руководством нидерландца клуб занимает восьмое место в текущем сезоне АПЛ.