VAR отобрал пять голов у «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» в плюсе

В телеграм-канале «Английский акцент» приведена любопытная статистика влияния системы VAR на голы команд Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

В самом большом плюсе от видеоповторов два клуба: «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Благодаря вмешательству VAR эти две команды заработали по два мяча. Главным неудачником по этому показателю является «Манчестер Юнайтед». Из-за видеоповторов «красные дьяволы» лишились пяти забитых мячей.

По итогам 11 туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, а «Манчестер Юнайтед» занимает лишь восьмую строчку.