«Барселона» обеспокоена тем, что Ленгле ещё не дебютировал за «Астон Виллу» в АПЛ

Каталонская «Барселона» обеспокоена положением центрального защитника Клемана Ленгле, который летом перебрался на правах аренды в «Астон Виллу». По информации от издания Sport в стане «сине-гранатовых» обеспокоены количеством игровой практики француза.

Отметим, что Ленгле до сих пор не дебютировал за «Астон Виллу» в Английской премьер-лиге. Француз провёл за команду Унаи Эмери лишь три матча в Лиге конференций.

«Барселона» отправляла Ленгле в очередную аренду в надежде на то, что Клеман сможет себя хорошо проявить. «Сине-гранатовые» следующим летом хотели продать француза за хорошие деньги.