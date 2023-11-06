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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» обеспокоена тем, что Ленгле ещё не дебютировал за «Астон Виллу» в АПЛ

06 Ноября 2023 • 11:54 Комментировать
Астон Вилла
...
Фулхэм
12.11 17:00

Каталонская «Барселона» обеспокоена положением центрального защитника Клемана Ленгле, который летом перебрался на правах аренды в «Астон Виллу». По информации от издания Sport в стане «сине-гранатовых» обеспокоены количеством игровой практики француза.

Отметим, что Ленгле до сих пор не дебютировал за «Астон Виллу» в Английской премьер-лиге. Француз провёл за команду Унаи Эмери лишь три матча в Лиге конференций.

«Барселона» отправляла Ленгле в очередную аренду в надежде на то, что Клеман сможет себя хорошо проявить. «Сине-гранатовые» следующим летом хотели продать француза за хорошие деньги.

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Барселона Астон Вилла Клеман Ленгле ещё теги

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