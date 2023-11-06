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Родри: «С приходом Доку у нас появился игрок такого профиля, которого в команде давно не было»

06 Ноября 2023 • 11:21 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
12.11 19:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес прокомментировал игру новичка команды Жереми Доку, который минувшим летом присоединился к коллективу Хосепа Гвардиолы из французского «Ренна».

«С приходом Доку у нас появился игрок такого профиля, которого у нас давно не было. Возможно, в похожем стиле играли Рахим Стерлинг и Лерой Сане. Я говорю о быстрых вингерах. Доку сейчас чувствует себя счастливым и я очень рад за него», – сказал Родри в беседе с журналистом Джеком Гауганом.

Напомним, в последнем туре Английской премьер-лиги Доку забил гол и оформил 4 результативные передачи в матче с «Борнмутом». «Горожане» одержали разгромную победу 6:1.

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Манчестер Сити Родри Эрнандес Жереми Доку ещё теги

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