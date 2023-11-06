Почеттино: «Не могу врать, в «Тоттенхэме» я ощущал от фанатов больше любви, чем в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что не ощущает на «Стэмфорд Бридж» той же любви, которую раньше ощущал в «Тоттенхэме». Напомним, сегодня вечером аргентинский специалист впервые будет противостоять своему бывшему клубу.

«Не могу врать, в «Тоттенхэме» я ощущал от фанатов больше любви, чем в «Челси». Надеюсь, однажды я получу от болельщиков «Челси» тот же уровень любви, что и в «Тоттенхэме». Это бы означало, что команда хорошо справляется. Конечно, мне бы этого очень хотелось», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Почеттино не выиграл во главе «Тоттенхэма» ни одного трофея, но зато четыре раза подряд финишировал с командой в топ-4 и выводил «шпор» в финал Лиги чемпионов.