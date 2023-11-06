Тен Хаг восхитился игрой Магуайра

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре защитника Гарри Магуайра в поединке 11-го тура Премьер-лиги против лондонского «Фулхэма». Манкунианцы одержали победу со счетом 1:0.

«Гарри провел великолепный матч. Это было отличное выступление. Он показал свои лидерские качества, был хорош как с мячом, так и без него. Мне понравилось, как сыграл Магуайр», - передает слова нидерландского специалиста портал Goal.

Магуайр выступает за «красных дьяволов» с лета 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2025 года.