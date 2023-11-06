Эмери: «Беру на себя ответственность за поражение»

В рамках 11-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» потерпела поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 0:2. Об этой неудаче высказался главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери.

«Я огорчен. Мы находились вверху таблицы и имели хорошие шансы подняться в топ-4. Однако команда не смогла сделать это из-за допущенных ошибок. В АПЛ очень нелегко играть на выезде, тем более, если пропускаешь от хозяев. Этот гол придал им дополнительных сил. Я готов взять ответственность за этот результат на себя», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

После 11 туров чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала 22 балла и находится на пятой строчке в турнирной таблице.