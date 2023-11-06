Кайседо: «Хотим вернуть «Челси» на то место, которое клуб заслуживает»

Хавбек лондонского «Челси» Мойсес Кайседо высказался о словах одноклубника Энцо Фернандеса, который заявил, что в скором времени «пенсионеры» станут одной из сильнейших команд чемпионата Англии.

«Поддерживаю его на 100%, но для этого потребуется время. Те люди, которые сейчас в нас не верят, убедятся в том, что мы все делаем правильно. Приложим все силы, чтобы вернуть «Челси» на то место, которое клуб заслуживает», - передает слова полузащитника Sky Sports.

В настоящий момент «Челси» занимает лишь 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч «синие» проведут против «Тоттенхэма».