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Почеттино: «Хочу остаться в «Челси» до самой смерти»

06 Ноября 2023 • 08:48 Комментировать

Рулевой лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о своем будущем в преддверии встречи с «Тоттенхэмом» в рамках 11-го тура Английской премьер-лиги.

«В футболе никогда не знаешь, что произойдет завтра. Сейчас я живу сегодняшним днем и стараюсь не загадывать далеко наперед. Но я надеюсь, что смогу остаться в «Челси» до самой смерти», - передает слова аргентинского тренера Football London.

Дерби «Тоттенхэм» - «Челси» пройдет сегодня, 6 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Почеттино занял пост главного тренера «синих» минувшим летом, его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

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Тоттенхэм Челси Маурисио Почеттино ещё теги
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