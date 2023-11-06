​Клопп: «Воздадим должное «Лутону»

«Ливерпуль» не сумел набрать три прогнозируемых очка в матче с дебютантом английской Премьер-лиги «Лутоном», более того, команде Юргена Клоппа пришлось «делать ноги», или спасать матч, выражаясь более привычным образом. Поэтому после матча немецкий специалист отдал должное сопернику, похвалив игроков «Лутона»:

- Отдадим должное «Лутону». Они очень хорошо защищались. И я думаю, что мы не заслуживали больше, чем очко. Были шансы выиграть, но очко, если быть честными - это то, что мы заслужили, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ливерпуль» примет дома «Брентфорд».