Луис Диас забил самый поздний спасительный гол «Ливерпуля» с 2015 года

В очередном, одиннадцатом туре английского чемпионата «Ливерпулю» пришлось спасать матч в отчаянной ситуации - команда Юргена Клоппа проигрывала дебютанту АПЛ «Лутон Таун», но колумбиец Луис Диас, вернувшись в состав, забил гол на 94-й минуте 40-й секунде.

Как оказалось, для команды Клоппа это был самый поздний спасительный гол в АПЛ с далекого декабря 2015 года, когда бельгиец Дивок Ориги сумел забить «Вест Бромвичу» на 95-й минуте и 24-й секунде.

В следующем, двенадцатом туре английского чемпионата «Ливерпуль» примет в домашнем матче «Брентфорд», это случится двенадцатого ноября.