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​Наставник «Лутон Тауна»: «Горжусь нашим выступлением»

06 Ноября 2023 • 03:02 Комментировать
Лутон Таун
1:1
Ливерпуль

В одиннадцатом туре английского чемпионата «Лутон Таун» достаточно неожиданно набрал очков в противостоянии с «Ливерпулем». Наставник «Лутона» Роб Эдвардс дал понять, что очень доволен игрой своей команды, даже несмотря на то, что она едва не взяла не одно, а все три очка.

- Горжусь выступлением команды. Для нас это был большой матч, и мы показали качественную игру. Может, даже самую качественную за все время выступлений в Премьер-лиге. Мы доставили проблемы «Ливерпулю», что показывает наш гол. Это дарит веру в себя, - цитирует слова Эдвардса BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лутон Таун

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