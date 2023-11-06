​Наставник «Лутон Тауна»: «Горжусь нашим выступлением»

В одиннадцатом туре английского чемпионата «Лутон Таун» достаточно неожиданно набрал очков в противостоянии с «Ливерпулем». Наставник «Лутона» Роб Эдвардс дал понять, что очень доволен игрой своей команды, даже несмотря на то, что она едва не взяла не одно, а все три очка.

- Горжусь выступлением команды. Для нас это был большой матч, и мы показали качественную игру. Может, даже самую качественную за все время выступлений в Премьер-лиге. Мы доставили проблемы «Ливерпулю», что показывает наш гол. Это дарит веру в себя, - цитирует слова Эдвардса BBC Sport.