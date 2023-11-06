​Ван Дейк: «Сами усложнили себе жизнь»

В одиннадцатом туре английского чемпионата «Ливерпуль» едва ушел от поражения в игре с «Лутоном», забив спасительный гол буквально на последней минуте. Капитан команды, нидерландский защитник Виргил ван Дейк, прокомментировал итоги игры. Он считает, что его команда сама себе усложнила жизнь в игре с дебютантом АПЛ:

- Мы сами себе усложнили жизнь. Видели, что и другие команды испытывали тут проблемы. У них был момент, который они ждали - и использовали. Соперник хорошо действовал на втором этаже и сопротивлялся, - цитирует слова ван Дейка BB Sport.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Брентфорд».