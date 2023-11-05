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Клопп - о голе Луиса Диаса: Замечательный момент, но самое главное, чтобы его отца освободили

05 Ноября 2023 • 23:07 Комментировать
Лутон Таун
1:1
Ливерпуль

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о голе нападающего Луиса Диаса, который принёс ничью в матче 11-го тура Английской премьер-лиги против «Лутон Таун» (1:1).

Специалист отметил, что это замечательный момент, но это не решает ничего, так как самое главное, чтобы его отец был на свободе.

«Для нас это супер важный гол, а для него очень эмоциональный. Он забил, но нам нужно увидеть улучшение ситуации в Колумбии», - цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что у футболиста похитили родителей в Колумбии. Его мама была освобождена, а о местонахождении отца до сих пор неизвестно. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Луис Диас ещё теги

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