Клопп - о голе Луиса Диаса: Замечательный момент, но самое главное, чтобы его отца освободили

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о голе нападающего Луиса Диаса, который принёс ничью в матче 11-го тура Английской премьер-лиги против «Лутон Таун» (1:1).

Специалист отметил, что это замечательный момент, но это не решает ничего, так как самое главное, чтобы его отец был на свободе.

«Для нас это супер важный гол, а для него очень эмоциональный. Он забил, но нам нужно увидеть улучшение ситуации в Колумбии», - цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что у футболиста похитили родителей в Колумбии. Его мама была освобождена, а о местонахождении отца до сих пор неизвестно.