Луис Диас обратился к похитителям отца: «Освободите моего папу»

Завершился матч 11-го тура Английской премьер-лиги между «Лутон Таун» и «Ливерпулем». Команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счётом 1:1.

Гостей от поражения на 95-й минуте спас вышедший на замену Луис Диас. После забитого мяча 26-летний колумбиец поднял игровой майку, под которой была футболка с надписью «Освободите моего папу».

Напомним, что вингер пропустил три последних матча своей команды из-за похищения родителей на родине. Спустя некоторое время маму футболиста отпустили домой, а судьба его отца до сих пор неизвестна.

Ранее СМИ сообщали, что Диаса-старшего похитила группировка Армии национального освобождения.