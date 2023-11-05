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По Дарвину: «Ливерпуль» загубил тонну моментов, с трудом вымучив ничью против «Лутона»

05 Ноября 2023 • 21:31 Комментировать (2)
Лутон Таун
1:1
Ливерпуль

«Лутон Таун» и «Ливерпуль» сошлись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 11-го тура АПЛ состоялся 5 ноября на стадионе «Кенилоурт Лорд».

Протокол игры  
Лутон Таун1:1Ливерпуль
(1:0) Чон Тахит80'  
  90'Диас Луис (1:1)
Камински ТомасМенги ТеденЛокьер ТомОшо ГэбриэлКаборе ИссаДоти АлфиНакамба Марвелус  44'Баркли РоссТаунсенд Андрос 61' (Чон Тахит ( 61') Огбене Чидози 79' (Браун Джейкоб ( 79') Моррис Карлтон 75' (Адебайо Элайджа ( 75')
Запасные: Крул ТимКларк ДжорданДжайлз РайанЛукер ДжейденНельсон ЗакРаддок Пелли
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилГомес Джо 67' (Цимикас Костас ( 67') Собослаи Доминик 66' (Гакпо Коди ( 66') Макаллистер Алексис  54'Гравенберх Райан 83' (Диас Луис ( 83') Салах МохамедНуньес ДарвинЖота Диогу 66' (Эллиотт Харви ( 66')
Запасные: Эндо ВатаруДоак БенКеллехер КаомхинМатип ЖоэльКуанса Джарелл
05 ноября. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).

 

Выезд на аутентичный стадион «Лутона» не выглядел сложным испытанием для «Ливерпуля». Класс футболистов Юргена Клоппа гораздо выше, пусть и по разным причинам немецкий специалист не мог рассчитывать на Тьяго Алькантару, Байчетича, Робертсона. Атакующее трио по привычке выглядело мощно: Салах, Нуньес, Диогу Жота помогали им Собослаи, Макаллистер, Гравенберх.

Сценарий матча угадывался на раз – «Ливерпуль» владел мячом две трети игрового времени и думал, как взломать эшелонированную оборону «Лутона». Казалось, всё должно получиться без особых проблем, но мысли «красных» болельщиков разбились о суровую реальность. Хозяева много свободы не давали, опасных моментов много не допускали, а когда допускали – их прощал Дарвин Нуньес. Уругвайский форвард три раза за тайм мог счёт открыть, но.

Сначала с лёту крутил Дарвин под перекладину, замахнувшись на гол-красавец. Камински потащил у верхней планки. Затем Нуньес прилетел замыкать диагональ с фланга. Трент шикарно вырезал, уругваец опередил Каборе, но пробил точно в перекладину. Поддержал тренд партнёра Диогу Жота, которого почти в центре штрафной площади отыскал Гравенберх. Португалец с десяти метров пробил в угол, но каким-то чудо-сейвом разразился Камински.

Постепенно футболисты «Ливерпуля» стали уже просто нервничать. Час игрового времени позади, голов забитых нет, моментов не прям чтобы много, а когда есть шанс – ударно действует голкипер. Так можно и на ничью с записным аутсайдером устроиться. А «Лутон» вообще не собирался сдаваться. Наоборот, хозяева распрямили плечи и сообразили супермомент усилиями Огбене. Мимо Конате и Трента проскочил форвард «шляпников» и, войдя в штрафную, сыграл на Морриса. Карлтон пальнул наверняка, но коленом Алиссон сумел отвести угрозу.

Но за нули на табло «Ливерпуль» может винить только себя. Точнее, Дарвина. Он ещё добавил в пассив промах с линии вратарской по пустому створу. После скидки Салаха уже даже Камински видел гол, но Дарвин непостижимым образом пробил выше. А затем ещё и ударом на силу он пытался пробить Камински, однако передача Салаха снова ушла в песок – в этот раз спас Томаш Камински.

А за десять минут до конца матча сработал главный футбольный закон – забил «Лутон». Шикарную контратаку слева поддержал Каборе, вырезавший идеальную диагональ. На дальней штанге Чон опередил Алиссона, протолкнув мяч под голкипером – 1:0! Рефери добавил восемь минут, предопределив камбэк «Ливерпуля». Эллиотт с фланга набросил на угол вратарской площади, а Луис Диас перевисел Каборе и пробил-таки Камински – 1:1.

Только в компенсированное время «Ливерпуль» спас ничью против «Лутона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лутон Таун

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Комментарии (2)
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ингерман
05 Ноября 2023 в 22:16
ай.. хворост ты уже за ман-силу начал притапливать.. пахвально.. кхе-кхе.. )))
CELTIC FROST
05 Ноября 2023 в 21:48
Да. уж. Скорее всего. чемпион снова известен. Подсказка - это вряд ли Тоттэн...
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