По Дарвину: «Ливерпуль» загубил тонну моментов, с трудом вымучив ничью против «Лутона»

«Лутон Таун» и «Ливерпуль» сошлись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 11-го тура АПЛ состоялся 5 ноября на стадионе «Кенилоурт Лорд».

Выезд на аутентичный стадион «Лутона» не выглядел сложным испытанием для «Ливерпуля». Класс футболистов Юргена Клоппа гораздо выше, пусть и по разным причинам немецкий специалист не мог рассчитывать на Тьяго Алькантару, Байчетича, Робертсона. Атакующее трио по привычке выглядело мощно: Салах, Нуньес, Диогу Жота помогали им Собослаи, Макаллистер, Гравенберх.

Сценарий матча угадывался на раз – «Ливерпуль» владел мячом две трети игрового времени и думал, как взломать эшелонированную оборону «Лутона». Казалось, всё должно получиться без особых проблем, но мысли «красных» болельщиков разбились о суровую реальность. Хозяева много свободы не давали, опасных моментов много не допускали, а когда допускали – их прощал Дарвин Нуньес. Уругвайский форвард три раза за тайм мог счёт открыть, но.

Сначала с лёту крутил Дарвин под перекладину, замахнувшись на гол-красавец. Камински потащил у верхней планки. Затем Нуньес прилетел замыкать диагональ с фланга. Трент шикарно вырезал, уругваец опередил Каборе, но пробил точно в перекладину. Поддержал тренд партнёра Диогу Жота, которого почти в центре штрафной площади отыскал Гравенберх. Португалец с десяти метров пробил в угол, но каким-то чудо-сейвом разразился Камински.

Постепенно футболисты «Ливерпуля» стали уже просто нервничать. Час игрового времени позади, голов забитых нет, моментов не прям чтобы много, а когда есть шанс – ударно действует голкипер. Так можно и на ничью с записным аутсайдером устроиться. А «Лутон» вообще не собирался сдаваться. Наоборот, хозяева распрямили плечи и сообразили супермомент усилиями Огбене. Мимо Конате и Трента проскочил форвард «шляпников» и, войдя в штрафную, сыграл на Морриса. Карлтон пальнул наверняка, но коленом Алиссон сумел отвести угрозу.

Но за нули на табло «Ливерпуль» может винить только себя. Точнее, Дарвина. Он ещё добавил в пассив промах с линии вратарской по пустому створу. После скидки Салаха уже даже Камински видел гол, но Дарвин непостижимым образом пробил выше. А затем ещё и ударом на силу он пытался пробить Камински, однако передача Салаха снова ушла в песок – в этот раз спас Томаш Камински.

А за десять минут до конца матча сработал главный футбольный закон – забил «Лутон». Шикарную контратаку слева поддержал Каборе, вырезавший идеальную диагональ. На дальней штанге Чон опередил Алиссона, протолкнув мяч под голкипером – 1:0! Рефери добавил восемь минут, предопределив камбэк «Ливерпуля». Эллиотт с фланга набросил на угол вратарской площади, а Луис Диас перевисел Каборе и пробил-таки Камински – 1:1.

Только в компенсированное время «Ливерпуль» спас ничью против «Лутона».