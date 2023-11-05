«Ливерпуль» объявил стартовый состав на матч против «Лутон Таун»

Сегодня, 5 ноября, «Ливерпуль» на выезде встретится с «Лутон Таун» в рамках 11-го тура Английской премьер-лиги.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон (вр), Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес, Собослаи, Макаллистер, Гравенберх, Салах, Нуньес, Жота.

Начало матча между «Лутон Таун» и «Ливерпулем» запланировано на 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию встречи, которую портал LiveResult проведет в текстовом формате.

Перед стартом поединка подопечные Юргена Клоппа располагаются на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, хозяева поля — на 18-й.