«Астон Вилла» неожиданно проиграла под ноль в матче с «Ноттингем Форест»

В 11-м туре Премьер-лиги давно не побеждавший «Ноттингем Форест» принимал стремящуюся в тройку лучших «Астон Виллу». Бирмингемцы контролировали мяч почти всё время, но только пропускали и пропускали. Уже на пятой минуте Ола Эйна сходу стрельнул в левый угол низом метров с 22. Вратарь ногами парировал выстрел Николо Дзаньоло метров с восьми. В начале второго тайма снова сработал дальний удар, Орель Мангаля здорово пробил под перекладину - 2:0.
«Лесники» отстояли победу и поднялись на 12-е место. Соперник - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Эйна Ола5'
|(2:0) Мангаля Орель47'
Влаходимос Одиссеас•Эйна Ола86' (Уильямс Неко (86') •Ньякат Мусса•Мурильо Джейсон•Тоффоло Харри71' (Орье Серж (71') •Сангаре Ибрахим•Мангаля Орель•Домингес Николас87' (Йейтс Райан (87') •Гиббс-Уайт Морган•Авонийи Тайво82' (Данило Ларанжера (82') • 88'Эланга Энтони
Запасные: Куяте Шейху•Сантос Андрей•Тавареш Нуну•Тёрнер Мэтт•Боли Вийи
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти59' (Тилеманс Юри (59') •Конса Эзри•Торрес Пау II•Динь Люка•Макгинн Джон•Камара Бубакар I 64'78' (Карлос Диего Сантос (78') •Соарес Дуглас86' (Дендонкер Леандер (86') •Дзаньоло Николо46' (Бэйли Леон (46') •Диаби Мусса•Уоткинс Олли
05 ноября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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