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«Астон Вилла» неожиданно проиграла под ноль в матче с «Ноттингем Форест»

05 Ноября 2023 • 18:58 Комментировать
Ноттингем Форест
2:0
Астон Вилла

В 11-м туре Премьер-лиги давно не побеждавший «Ноттингем Форест» принимал стремящуюся в тройку лучших «Астон Виллу». Бирмингемцы контролировали мяч почти всё время, но только пропускали и пропускали. Уже на пятой минуте Ола Эйна сходу стрельнул в левый угол низом метров с 22. Вратарь ногами парировал выстрел Николо Дзаньоло метров с восьми. В начале второго тайма снова сработал дальний удар, Орель Мангаля здорово пробил под перекладину - 2:0.

«Лесники» отстояли победу и поднялись на 12-е место. Соперник - пятый.

Протокол игры  
Ноттингем Форест2:0Астон Вилла
(1:0) Эйна Ола5'  
(2:0) Мангаля Орель47'  
Влаходимос ОдиссеасЭйна Ола 86' (Уильямс Неко ( 86') Ньякат МуссаМурильо ДжейсонТоффоло Харри 71' (Орье Серж ( 71') Сангаре ИбрахимМангаля ОрельДомингес Николас 87' (Йейтс Райан ( 87') Гиббс-Уайт МорганАвонийи Тайво 82' (Данило Ларанжера ( 82'  88') Эланга Энтони
Запасные: Куяте ШейхуСантос АндрейТавареш НунуТёрнер МэттБоли Вийи
Мартинес ЭмилианоКэш Мэтти 59' (Тилеманс Юри ( 59') Конса ЭзриТоррес Пау IIДинь ЛюкаМакгинн ДжонКамара Бубакар I  64' 78' (Карлос Диего Сантос ( 78') Соарес Дуглас 86' (Дендонкер Леандер ( 86') Дзаньоло Николо 46' (Бэйли Леон ( 46') Диаби МуссаУоткинс Олли
Запасные: Ленгле КлеманОльсен РобинЧамберс КалумМорено АлексТраоре Бертран
05 ноября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Астон Вилла

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