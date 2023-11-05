«Астон Вилла» неожиданно проиграла под ноль в матче с «Ноттингем Форест»

В 11-м туре Премьер-лиги давно не побеждавший «Ноттингем Форест» принимал стремящуюся в тройку лучших «Астон Виллу». Бирмингемцы контролировали мяч почти всё время, но только пропускали и пропускали. Уже на пятой минуте Ола Эйна сходу стрельнул в левый угол низом метров с 22. Вратарь ногами парировал выстрел Николо Дзаньоло метров с восьми. В начале второго тайма снова сработал дальний удар, Орель Мангаля здорово пробил под перекладину - 2:0.

«Лесники» отстояли победу и поднялись на 12-е место. Соперник - пятый.