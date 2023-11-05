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«Ноттингем Форест» - лидер сезона АПЛ по ранним голам

05 Ноября 2023 • 17:56 Комментировать
Ноттингем Форест
2:0
Астон Вилла
1 4.30 X 3.85 2 1.85
2-й тайм

«Ноттингем Форест» сегодня вечером оформил быстрый гол в ворота «Астон Виллы» в домашнем матче. Защитник «лесников» Ола Эйна забил на пятой минуте игры.

Как сообщает Opta Sports, «Ноттингем Форест» является теперь лидером АПЛ в этом сезоне по голам, забитым до исхода пятой минуты матча. Их у команды набралось четыре из общего числа забитых, что равняется 11.

Напомним, что следить за ходом матча «лесников» и «вилланов» можно в текстовой трансляции на нашем сайте. Хозяева по-прежнему ведут – 1:0, недавно начался второй тайм.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест

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