Пети: «Я не являюсь сторонником перехода Дембеле в «Арсенал»

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле в «Арсенал».

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего вингера также заинтересованы «Челси» и «Ньюкасл».

«Я бы не подписывал Дембеле. Он постоянно упускает возможности и не забивает голы. Я не являюсь сторонником перехода Дембеле в «Арсенал», — цитирует Пети Mundo Deportivo с ссылкой на Foot Mercato.

При этом Пети порекомендовал «Арсеналу» приобрести нападающего «Брентфорда» Айвена Тони.

В текущем сезоне Дембеле провёл за «ПСЖ» 13 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.