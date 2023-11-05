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Пети: «Я не являюсь сторонником перехода Дембеле в «Арсенал»

05 Ноября 2023 • 16:38 Комментировать
Арсенал
...
Бёрнли
11.11 18:00

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле в «Арсенал».

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего вингера также заинтересованы «Челси» и «Ньюкасл».

«Я бы не подписывал Дембеле. Он постоянно упускает возможности и не забивает голы. Я не являюсь сторонником перехода Дембеле в «Арсенал», — цитирует Пети Mundo Deportivo с ссылкой на Foot Mercato.

При этом Пети порекомендовал «Арсеналу» приобрести нападающего «Брентфорда» Айвена Тони.

В текущем сезоне Дембеле провёл за «ПСЖ» 13 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСЖ Эммануэль Пети Усман Дембеле трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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