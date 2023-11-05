«Манчестер Юнайтед» решил обменять Антони на известного бразильского нападающего

Руководство «Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в подписании бразильского форварда Габриэла Барбозы, известного как Габигол. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Mirror.

Согласно сведениям источника, в обмен на экс-нападающего миланского «Интера» манкунианцы готовы отдать «Фламенго» своего вингера Антони. Трансферная стоимость 27-летнего Габигола составляет 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Барбоза провел 23 поединка за «Фламенго». Нападающий забил пять мячей (четыре – с пенальти) и отметился одной результативной передачей.