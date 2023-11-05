Дембеле может уйти из «ПСЖ» в английский топ-клуб

Атакующий полузащитник Усман Дембеле может уйти из французского «ПСЖ» в январское трансферное окно. В услугах вингера заинтересованы несколько представителей Английской премьер-лиги.

По сведениям журналистов Todofichajes, заполучить игрока в свои ряды собираются три клуба. Речь идет о лондонском «Арсенале», «Челси» и «Ньюкасле».

26-летний футболист пополнил ряды «ПСЖ» в летнее трансферное окно, перейдя из каталонской «Барселоны» за 50 миллионов евро. Его нынешняя стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Усман провел десять поединков, в которых отметился тремя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до середины 2028 года.