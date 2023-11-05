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«Вест Хэм» нацелился на вингера «Реала»

05 Ноября 2023 • 13:10 Комментировать

Вингер мадридского «Реала» Браим Диас имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

В трансфере 24-летнего испанского полузащитника заинтересован лондонский «Вест Хэм». «Молотобойцы» хотят усилиться игроком в январское трансферное окно. Трансферная стоимость Браима оценивается в 20 миллионов евро, его трудовое соглашение со «сливочными» рассчитано до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Диас принял участие в восьми поединках. Полузащитник записал себе в актив один забитый мяч.

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