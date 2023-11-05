Мор сделал прогноз на дерби «Тоттенхэм» - «Челси»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказал свое мнение о поединке между «Тоттенхэмом» и «Челси» в чемпионате Англии.

«Против «Арсенала» обе команды сыграли 2:2. В этом матче будет что-то похожее, потому что сильные футболисты любят такие встречи. Мне кажется, что будет ничья и большое количество мячей», - передает слова Мора «РБ Спорт».

Лондонское дерби пройдет в понедельник, 6 ноября, начало запланировано в 23:00 по московскому времени.

Перед этим матчем «Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Челси» располагается на 12-й строчке.