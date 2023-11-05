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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер назвал две важные причины, почему «Арсенал» не выиграет АПЛ

05 Ноября 2023 • 12:32 Комментировать

Экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, почему лондонский «Арсенал» не сможет стать чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

«У «канониров» нет центрфорварда и вратаря для победы в АПЛ. Ремсдейл не сможет привести команду к триумфу, Райя все никак не может взять себя в руки. Соперники уже поняли, как нужно играть против этого «Арсенала», - передает слова Каррагера таблоид Daily Mail.

В последнем матче «Арсенал» потерпел поражение от «Ньюкасла» со счетом 0:1. После 11 проведенных туров чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты занимают третье место в турнирной таблице.

Каррагер: «Никто не может объяснить, во что играет «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джейми Каррагер
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