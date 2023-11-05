Гвардиола сравнил Бернарду Силву с Месси

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о полузащитнике Бернарду Силве после матча с «Борнмутом» (6:1). В этой встрече португальский хавбек отметился двумя забитыми мячами.

«Бернарду – потрясающий футболист, он забил два хороших гола. Второй мяч был в стиле Лео Месси. Лионель, находясь в таком положение, делал подобное много раз», - передает слова испанского специалиста портал Goal.com.

После 11 матчей подопечные Гвардиолы набрали 27 баллов и занимают первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

В текущем сезоне чемпионата Англии Бернарду сыграл восемь матчей, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.