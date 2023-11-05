«Ливерпуль» начал переговоры с топ-игроком о новом контракте

Боссы «Ливерпуля» начали переговоры с защитником Трентом Александером-Арнольдом о пролонгации трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Срок действующего контракта между игроком и мерсисайдским грандом истекает летом 2025 года. Александер-Арнольд является воспитанником академии «красных».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 25-летний защитник провел восемь поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведет на выезде против «Лутона». Встреча состоится сегодня, 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.