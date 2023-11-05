«Арсенал» выбрал трансферную цель с ценником 1,5 миллиона евро

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Гени Катамо имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортует Football Transfers.

По сведениям источника, в услугах 22-летнего африканского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Трансферная стоимость Катамо оценивается в 1,5 миллиона евро. Трудовое соглашение хавбека со «львами» рассчитано до конца июня 2025 года.

В последнем матче чемпионата Англии «канониры» потерпели минимальное поражение от «Ньюкасла» со счетом 0:1. После 11 туров Премьер-лиги подопечные Микеля Артеты набрали 24 балла и занимают третье место в турнирной таблице.