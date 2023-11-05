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Аке - о победе «Манчестер Сити» со счётом 6:1: «Гвардиола никогда не бывает доволен»

05 Ноября 2023 • 10:30 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке пообщался с журналистами после поединка с «Борнмутом» в 11-м туре Премьер-лиги. «Горожане» отпраздновали победу со счетом 6:1.

«Счет демонстрирует, что мы продолжаем делать то, что делали раньше. Несмотря на четвертую победу кряду, нам нельзя зазнаваться, всегда можно что-то улучшить. Гвардиола никогда не бывает доволен и спокоен, как и вся команда. Нам нужно продолжать двигаться вперед и улучшаться», - цитирует защитника Manchester Evening News.

После 11 туров «Манчестер Сити» набрал 27 баллов и захватил лидерство в турнирной таблице АПЛ.

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