Аке - о победе «Манчестер Сити» со счётом 6:1: «Гвардиола никогда не бывает доволен»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке пообщался с журналистами после поединка с «Борнмутом» в 11-м туре Премьер-лиги. «Горожане» отпраздновали победу со счетом 6:1.

«Счет демонстрирует, что мы продолжаем делать то, что делали раньше. Несмотря на четвертую победу кряду, нам нельзя зазнаваться, всегда можно что-то улучшить. Гвардиола никогда не бывает доволен и спокоен, как и вся команда. Нам нужно продолжать двигаться вперед и улучшаться», - цитирует защитника Manchester Evening News.

После 11 туров «Манчестер Сити» набрал 27 баллов и захватил лидерство в турнирной таблице АПЛ.