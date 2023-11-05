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Месси оценил шансы Холанна выиграть «Золотой мяч»

05 Ноября 2023 • 09:30 Комментировать

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о выступлении нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в прошлом сезоне.

«Холанн был среди фаворитов на «Золотой мяч». Стоит признать, что Эрлинг провел отличный сезон. Этот парень забил много голов, выиграл требл со своей командой. Думаю, он станет одним из футболистов, которые в ближайшие годы будут претендовать на «Золотой мяч». Не удивлюсь, если Холанн выиграет его в скором времени», - передает слова аргентинца Lequipe.

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла 30 октября. Месси в восьмой раз завоевал награду, а Холанн занял второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Эрлинг Холанн ещё теги
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