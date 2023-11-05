Морган: «Арсенал» был ужасен и заслуженно проиграл»

Журналист Пирс Морган раскритиковал лондонский «Арсенал» за игру против «Ньюкасла» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Подопечные Микеля Артеты потерпели гостевое поражение со счетом 0:1.

«Арсенал» заслуженно проиграл. Команда была просто ужасна, лишь Райс заслуживает похвалы за свою игру. У клуба до сих пор нет хорошего центрфорварда. Артета продолжает нелепый фарс с Хаверцем. Если так продолжится, то мы не станем чемпионами», - гласит сообщение журналиста в социальных сетях.

После 11 туров «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице, а «Ньюкасл» располагается на шестой позиции.