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Морган - о победном голе «Ньюкасла»: «Позорное зрелище, VAR стал лучшим игроком матча»

05 Ноября 2023 • 09:12 Комментировать

Известный британский журналист Пирс Морган прокомментировал победный гол «Ньюкасла» во вчерашнем поединке 11-го тура Премьер-лиги против лондонского «Арсенала». По его мнению, «сороки» забили мяч с нарушением правил.

«Мы все видели, что мяч вышел из игры, затем на Габриэле было нарушение. После этого вообще был офсайд. Однако система VAR все равно засчитала гол хозяев. Это позорное зрелище. VAR стал лучшим игроком матча», - гласит сообщение Моргана в социальных сетях.

После этой встречи «канониры» с 24 баллами занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, а «сороки» с 20 очками располагаются на шестой строчке.

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