Де Хеа - Фернандешу: «Ты не тянешь на роль капитана «Манчестер Юнайтед»

Испанский голкипер Давид де Хеа, который минувшим летом покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента, подверг критике капитана и полузащитника «красных дьяволов» Бруну Фернандеша.

После победы над лондонским «Фулхэмом» хавбек выложил в соцсетях пост в честь успеха своей команды. Де Хеа оставил под публикацией следующий комментарий: «Ты не тянешь на роль капитана».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» переиграл «дачников» на выезде со счетом 1:0.

После 11 туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 18 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.