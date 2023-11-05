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Де Хеа - Фернандешу: «Ты не тянешь на роль капитана «Манчестер Юнайтед»

05 Ноября 2023 • 08:54 Комментировать

Испанский голкипер Давид де Хеа, который минувшим летом покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента, подверг критике капитана и полузащитника «красных дьяволов» Бруну Фернандеша.

После победы над лондонским «Фулхэмом» хавбек выложил в соцсетях пост в честь успеха своей команды. Де Хеа оставил под публикацией следующий комментарий: «Ты не тянешь на роль капитана».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» переиграл «дачников» на выезде со счетом 1:0.

После 11 туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 18 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.

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Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Бруну Фернандеш ещё теги
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