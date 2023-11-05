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«Ливерпуль» пополнил число претендентов на Вирца слухи

05 Ноября 2023 • 02:46 Комментировать
Лутон Таун
...
Ливерпуль
1 12.00 X 6.90 2 1.25
Через 15 ч. 39 мин.

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц попал на радары «Ливерпуля».

20-летний футболист с высокой вероятностью сменит клуб после завершения сезона, а главными претендентами на него считаются «Бавария», «Манчестер Сити» и «Челси». Согласно сведениям Daily Star, к гонке за Вирцем присоединился ещё один гранд Английской премьер-лиги – «Ливерпуль». Стоимость восходящей немецкой звезды оценивается экспертами Transfermarkt в 85 млн евро.

В нынешней кампании Флориан Вирц отыграл 15 матчей за «Байер» во всех турнирах, записав себе в актив девять результативных передач и шесть забитых мячей.

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