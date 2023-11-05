Полузащитник «Байера» Флориан Вирц попал на радары «Ливерпуля».

20-летний футболист с высокой вероятностью сменит клуб после завершения сезона, а главными претендентами на него считаются «Бавария», «Манчестер Сити» и «Челси». Согласно сведениям Daily Star, к гонке за Вирцем присоединился ещё один гранд Английской премьер-лиги – «Ливерпуль». Стоимость восходящей немецкой звезды оценивается экспертами Transfermarkt в 85 млн евро.

В нынешней кампании Флориан Вирц отыграл 15 матчей за «Байер» во всех турнирах, записав себе в актив девять результативных передач и шесть забитых мячей.